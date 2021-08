“Pieve Estate”: Continuano gli eventi , tutti gli appuntamenti fino al 22 agosto

Non si sono ancora spente le luci sull’ottava edizione di PIEVE VILLAGE che già la macchina organizzativa di PIEVESTATE è in moto per i prossimi eventi del fine settimana. giovedì 19 alle ore 21 presso la Chiesa di San Lorenzo a Baldignano è la volta di “Dell’arte contagiosa”, viaggio artistico – teatrale con i canti dell’Inferno dantesco. L’attrice Marina Mariotti rappresenterà il XXX canto dell’Inferno “i falsatori di persona, moneta e parola”. Un evento legato al 700mo anniversario della morte di Dante Alighieri, inserito nel programma di Pieve Classica Estate, reso possibile dal contributo della Regione Toscana.IL giorno seguente, venerdì 20 Agosto, alle ore 21 in Piazza della Collegiata di Pieve è la volta del teatro, con “DELITTO IMPERFETTO”, presentato dalla compagnia “onda larsen” e da Caterina Casini. Si prosegue sabato 21 Agosto alle ore 17 presso l’Eremo di Cerbaiolo, sempre nell’ambito del programma di Pieve Classica Estate, con il concerto “ambos mundos”, del duo Syncromie, composto dalla chitarra di Antonino Ielo e dal flauto di Tatiana Fedi.Infine domenica 22 Agosto dalle 16.30 presso la Chiesa di Santa Maria della Pace a Sigliano si terrà la festa per il centenario della consacrazione della Basilica di Sigliano.