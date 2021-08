Umbertide, seconda passerella sul torrente Reggia, il plauso della Lega: “Si va verso un centro storico più accessibile alle persone con disabilità e senza barriere”

UMBERTIDE – Dalla Lega Umbertide arriva un plauso per il posizionamento della seconda passerella sul torrente Reggia nell’area del centro storico compresa tra via Vittorio Veneto e piazza Mazzini.

“Era un impegno preso con gli umbertidesi che abbiamo portato a termine – affermano con soddisfazione dal Carroccio – Si tratta di una proposta avanzata dal nostro partito per voce del segretario cittadino e consigliere comunale Vittorio Galmacci che sulla questione presentò un ordine del giorno che venne approvato in consiglio comunale dalla sola maggioranza”.

“La nuova passerella – affermano dalla Lega – ha un importante valore dal punto di vista dell’accessibilità al nostro centro storico, visto e considerato che il percorso senza barriere architettoniche dall’ospedale al centro cittadino verrà completato dall’Amministrazione guidata dal sindaco Luca Carizia al quale va un sentito ringraziamento per la sensibilità dimostrata. Sarà un centro storico senza barriere che diventerà ancora più aperto alle persone con disabilità”.

“I lavori di posizionamento hanno seguito passo per passo quanto previsto dal progetto. Chi dall’opposizione, vedasi il PD, critica sui social sono gli stessi che dieci anni fa hanno speso milioni di euro ed hanno lasciato delle barriere che per i disabili erano impossibili da superare. Siamo dovuti intervenire noi per risolvere il problema che togliesse la barriera architettonica”.