Volley mercato: Carmelo Muscarà è un centrale di ErmGroup Pallavolo San Giustino

La ErmGroup San Giustino dà il benvenuto a Carmelo Muscarà, centrale, classe 1988, ex giocatore del Casarano Volley. Grazie alla finale dei Play-off il centrale messinese ha avuto modo di conoscere i biancoazzurri e la società, ed è rimasto piacevolmente colpito dall’accoglienza e dall’affetto ricevuto. Una carriera ventennale quella di Muscarà, iniziata con le giovanili del suo paese natale, Brolo, e proseguita in B1 fra Messina e la sua città, riuscendo a vincere proprio a Brolo la Coppa Italia. Nel 2012 ancora in terra sicula con Giorratana Volley (RG).

L’anno successivo è arrivato l’esordio in A2 con la squadra di casa. A Chiusi la promozione dalla serie B1all’A2 e a Siena la vittoria di un’altra Coppa Italia. Dal 2015 al 2018 Muscarà si è giostrato tra Puglia e Sicilia nei campionati di serie B e dal 2019 fino alla scorsa stagione, ha militato nel Casarano. “Mi è piaciuto subito l’ambiente– ha dichiarato Muscarà nei confronti di ErmGroup San Giustino- questo per me è stato uno stimolo in più. Da questa nuova stagione in maglia biancoazzurra mi aspetto un’altra promozione”.