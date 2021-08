Calcio mercato: Tiferno 1919, ufficiale l’ingaggio dalla Lazio, di Mattia Peruzzi

Colpo grosso per il Tiferno: dalla Lazio arriva Mattia Peruzzi, figlio del famoso Angelo Peruzzi, ex portiere della nazionale italiana e di prestigiosi club quali Roma, Inter, Juventus, Lazio.

Si preannuncia una stagione di fuoco quella del Tiferno 1919 che ha messo a segno un altro colpo eccezionale: dalla Lazio arriva Mattia Peruzzi, figlio di Angelo Peruzzi, ex portiere della nazionale italiana nonché di prestigiosi club quali Roma, Inter, Juventus, Lazio.

Mattia, classe 2002, ricopre il ruolo di portiere come il padre e proviene dalla Lazio nella quale ha giocato dal 2018, prima nell’Under17 poi nella Primavera.

Il padre Angelo oggi è club manager della Lazio, dopo una brillante carriera in campo: ha ottenuto grandi successi con la maglia della Juventus, conquistando tre campionati di Serie A, due Supercoppe di Lega, una Coppa Italia, una UEFA Champions League, una Supercoppa UEFA, una Coppa Intercontinentale e una Coppa UEFA. Al suo attivo ha altre due coppe nazionali, vinte con Roma e Lazio, e una terza Supercoppa di Lega, vinta anch’essa con la Lazio. In nazionale ha totalizzato 31 presenze ed é stato titolare in occasione del campionato d’Europa 1996, ha partecipato da riserva al campionato d’Europa 2004 e al campionato del mondo 2006.

Dichiarazione del presidente Bianchi: “Un gran bel l’acquisto quello di Peruzzi junior, figlio di un grande campione a cui mi lega una grandissima amicizia in comune. Angelo Peruzzi ha voluto fortemente il Tiferno per Suo figlio e noi ne siamo onorati”