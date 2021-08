Verso le elezioni a Sansepolcro: Catia Giorni (M5S) “campagna priva di contenuti, da oltre un anno politica sorda alle nostre proposte. Noi pronti a governare la città”

Nel 2016 siamo entrati per la prima volta in Consiglio Comunale eleggendo Catia Giorni. In questi anni Catia ha dimostrato una grande determinazione e coraggio, anche quando le battaglie da combattere erano particolarmente difficili e c’era il rischio di inimicarsi personaggi potenti. Sono stati 5 anni all’insegna del coraggio e delle proposte. Tra queste ricordiamo le nostre proposte sulla riqualificazione di molte zone della città, sul lavoro, sulla viabilità, il regolamento sul contrasto alla ludopatia e quello per l’uso dei fitofarmaci.



In vista delle Elezioni Comunali 2021, abbiamo cercato per oltre un anno di sollecitare le forze politiche e civiche ad avviare un percorso serio e trasparente di confronto su temi e progetti. Nei mesi peggiori della pandemia, quando era anche oggettivamente difficile incontrare fisicamente i cittadini, abbiamo avviato una serie di incontri online denominati “Borgodomani” in cui abbiamo individuato alcuni spunti interessanti per la Sansepolcro dei prossimi anni: la costituzione di un ufficio sviluppo in grado di intercettare i vari finanziamenti, il passaggio a un modello di economia circolare, l’importanza di avere una visione ampia per superare l’isolamento che da ormai troppo tempo caratterizza Sansepolcro e per renderla all’altezza di affrontare nuove e importanti sfide, tra cui l’uso dei fondi che verranno dal Recovery plan.

A fronte di queste iniziative e dell’attività svolta in Consiglio Comunale abbiamo trovato sempre grande attenzione e sostegno da molti cittadini, mentre abbiamo toccato con mano l’indifferenza di molte delle forze politiche cittadine.

La campagna elettorale che stiamo vivendo, poverissima di programmi e di tematiche, è lo specchio di questo atteggiamento. Vediamo nascere coalizioni senza un minimo senso politico, aggregazioni che sono solo somma di tante individualità tra loro inconciliabili e che non hanno un progetto comune per la città.

Per molte di queste forze politiche i programmi e i progetti per la città sono poche righe da scrivere e in opuscoli colorati. “Il programma si scrive in due ore, prima pensiamo a come spartire i ruoli” ci è stato detto più di una volta.

Noi abbiamo una visione diversa della politica e dell’amministrazione. Siamo idealisti? Forse. Ma non crediamo sia una colpa. Noi non ci rassegniamo a una politica affidata sempre e solo alle stesse persone, in cui addirittura si riesumano ex assessori già sonoramente bocciati dalla popolazione.



Vogliamo una amministrazione che sappia veramente portare avanti un messaggio dirompente, che sappia agire in maniera efficiente e concreta e che faccia tesoro delle iniziative migliori portate avanti dal sindaco Cornioli in questi anni (Casa di Piero, progetto del Gran Museo, orti sociali) …

Sansepolcro ha bisogno di coraggio, ha bisogno di futuro e non di restaurazione.

Per questo motivo abbiamo chiesto a Catia Giorni di rinnovare il suo impegno per continuare a dare una seria alternativa a tutti quei cittadini che non si arrendono alla mediocrità della politica di bassa bottega, a quei cittadini che hanno davvero a cuore la città ed hanno il coraggio di cambiare.



Catia Giorni ha quel coraggio, noi abbiamo quel coraggio e vogliamo offrire un progetto serio a tutti quei cittadini che abbiano il coraggio di metterci la faccia e sostenere un vero cambiamento.

Nei prossimi giorni sarà convocata una conferenza stampa in cui la candidata Sindaco presenterà alla città il programma e la sua squadra.