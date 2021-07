PNRR: Veschi (FD’I) e Belloni (Lega) “singolare che chi, ha governato per 70 anni, si accorga solo ora dell’emarginazione infrastrutturale del nostro territorio”

Allo scorso Consiglio Comunale il Gruppo di maggioranza ha presentato una mozione d’indirizzo avente ad oggetto la situazione infrastrutturale dell’Alta Valle del Tevere alla luce del PNRR. Nello specifico veniva richiesto al Sindaco ed alla Giunta di farsi promotori presso le Istituzioni Statali e Regionali coinvolte, della necessaria e non più procrastinabile messa in sicurezza, ripristino e completamento delle infrastrutture strategiche, sia stradali che ferroviarie, che interessano il nostro territorio e fondamentali per il suo sviluppo socio-economico, oltre a rompere l‘isolamento che da troppo tempo lo caratterizzano.

E’ singolare che per 70 anni, tutte le amministrazioni che si sono succedute ,appartenenti alla medesima corrente politica, non hanno mai lamentato nessun tipo di isolamento, sostenendo sempre le Giunte Regionali che hanno dato causa ad una vera e propria emarginazione infrastrutturale della nostra vallata.

E’ alquanto grottesco, quindi , lamentarsi oggi dopo un letargo che ha durato oltre mezzo secolo….

Ancora più grottesco è che la stesso gruppo di maggioranza abbia presentato la mozione di indirizzo in questione a loro stessi, quasi come una provocazione nei confronti della minoranza che sostiene politicamente la nuova Giunta Regionale, ma soprattutto, a riprova che il PD locale è totalmente deceduto, dal momento che gli esponenti della nostra maggioranza sono diventati politicamente orfani e privi di un riferimento regionale che li tuteli.

Singolare che il Consigliere Regionale del Pd ,referente della nostra vallata, non sia stato minimamente contattato per promuovere in sede regionale l’iniziativa presentata dalla nostra maggioranza a livello locale, a loro stessi.

Cambiano i tempi e sfuggono i ricordi di passerelle che hanno visto sfilare i rappresentanti dell’intera sinistra regionale in un Comune che ha dimostrato di andare avanti senza la protezione di una politica di proclami e priva di sostanza.

Il Pd ha fatto il suo tempo ed è addirittura bistrattato da chi lo ha sempre sostenuto e che oggi evita di interloquire con i propri presunti referenti in ambito regionale, laddove è sempre esistita una ferrea gerarchia istituzionale.

Ci rincuora comunque il ringraziamento del nostro Sindaco, successivo alla mozione in questione, che per la prima volta ha dovuto prendere atto dell’interesse di una rinnovata Regione di Centro Destra nei confronti dell’Altotevere, che ha riconosciuto il valore e le potenzialità di una vallata, esprimendo grande soddisfazione per il risultato regionale che si aggiudica due bandi del ministero delle infrastrutture. “Alta Umbria 2030 – Strategie di Rigenerazione” e “Vivere l’Umbria” progetti da 15 milioni di euro ciascuno, strategici per il nostro Comune che vuole guardare con coraggio al futuro. Il Sindaco ha infatto comunicato di ringraziare per la loro grande determinazione ed il loro impegno

l’Assessore Regionale Paola Agabiti ed anche l’Assessore Regionale Enrico Melasecche, oltre naturalmente a tutta la struttura tecnica della Regione, di Sviluppumbria, di ATER, di Umbria Mobilità e tutti i progettisti, che hanno creduto in questa sfida centrando pienamente il risultato.

Ci teniamo anche noi,in qualità di Consiglieri di minoranza, dopo anni di battaglie dalla parte “sbagliata” a ringraziare i referenti dei nostri partiti e l’intera Amministrazione Regionale , capace di farci sentire oggi “dalla parte giusta” per aver compreso l’importanza di valorizzare una realtà territoriale che ancora riesce ad esprimere la propria forza ed il proprio coraggio, avendo dimostrato con i fatti che San Giustino è uno dei comuni economicamente più vivaci a livello regionale.