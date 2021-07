La “regina” del mare: Tiziana Martinelli, prima donna in Italia istruttrice di Pesca in Apnea farà parte della nazionale che parteciperà ai mondiali in Sardegna di una disciplina affascinante

La “regina” del mare. E’ umbra, di Città di Castello, una delle tre componenti la nazionale, convocata dal direttore tecnico della Fipsas( Federazione Italiana Pesca Sportiva e attività subacque), Marco Bardi, a rappresentare l’Italia al primo Campionato Mondiale Femminile di Pesca in Apnea in programma ad Arbatax (NU) dal 16 al 20 settembre 2021. Tiziana Martinelli, classe ’81, geometra alla Quadrilatero Marche Umbria spa, mamma di due bambini, Giulia di 4 anni e Dante di 1 anno, innamorata del mare fin dalla nascita e del marito Jacopo Giandominici (che gli ha trasmesso la passione per questo sport), sta ultimando le fasi della preparazione in vista del debutto assoluto, la prima volta per le donne in questa disciplina ad un “mondiale”.

Prima donna in Italia Istruttrice di pesca in apnea, questa mattina ha effettuato alcune immersioni nella piscina di casa, gli impianti natatori Polisport del comune di Città di Castello che l’hanno vista crescere prima come nuotatrice e poi come appassionata di pesci e fondali mozzafiato. “Ho sempre vissuto a Città di Castello dove il mare non c’è, ma un mix di sangue ed acqua salata dentro di me c’è sempre stato – ha dichiarato con un pizzico d’orgoglio prima di indossare la muta d’ordinanza e le pinne – all’età di quattro anni ho ricevuto in regalo dai miei genitori, il babbo Viscardo e la mamma Loredana, la prima maschera e le prime pinne, da qual momento, grazie agli insegnamenti di mio padre, anche lui pescatore subacqueo, ho scoperto il mondo sott’acqua ed è nato il mio profondo amore e rispetto per il mare e per tutte le sue creature.”

“Nel 2008 facevo già parte della squadra master di nuoto CNAT, in piscina ed ho incontrato il mio compagno e marito Jacopo Giandominici (anche lui di Città di Castello), da quel momento ho iniziato a fare sul serio. Jacopo, che aveva alle spalle un’ottima scuola di apnea e mosso da un’infinita passione per la pesca, mi ha trasformata da semplice spettatrice a protagonista di incredibili avventure di pesca in apnea. Ho approfondito poi il mio percorso diventando Istruttrice di Apnea e Istruttrice di Pesca in Apnea nonché Istruttrice di Yoga.” “Negli anni di pratica in mare ed in piscina per i vari allenamenti, ho affiancato anche lo yoga proprio perché l’apnea richiede un allenamento fisico ed uno mentale per affrontare al meglio ogni tipo di situazione e stress. Ho imparato a respirare, a controllare il respiro ed a godere dei suoi benefici, sono diventata più consapevole.” “Praticando la pesca in apnea – ha proseguito la neo-nazionale di Pesca in Apnea- ho riscoperto un bisogno ancestrale di gesti, abitudini, rituali che con la vita di tutti i giorni si perdono di vista, presi come siamo dal turbinio di cose da fare, tra lavoro, famiglia doveri ed aspettative”.

Tiziana Martinelli, sorriso contagioso e fisico da copertina (con trascorsi anche televisivi da conduttrice e giornalista in una emittente locale) si è avvicinata al mondo delle gare di pesca in apnea partecipando alle selettive nel territorio nazionale, guadagnandomi così la possibilità di prendere parte al primo Campionato Italiano di pesca in Apnea Femminile svolto in Puglia nel giugno scorso. Ed ora il sogno di una vita. Il Direttore Tecnico Marco Bardi ha reso nota la composizione delle squadre che rappresenteranno l’Italia, rispettivamente al 32° Campionato Mondiale Maschile ed al 1° Campionato Mondiale Femminile di Pesca in Apnea. Tiziana Martinelli è stata convocata come atleta titolare dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subaquee (FIPSAS), assieme alla calabrese, Maria Fanito e la lombarda, Alice Ferrari ed una riserva ufficiale, la sarda Cinzia Assunta Cara ed una assistente. La gara si svolgerà in due giornate, cinque ore di pesca al giorno per portare a casa il miglior risultato, la classifica sarà a squadre ovvero per Nazioni ed individuale. “Sono fiera ed orgogliosa – ha concluso Tiziana – di essere stata scelta per rappresentare il nostro paese che ha una grande tradizione nell’apnea e nella pesca in apnea, sarà bello e stimolante confrontarsi con le migliori atlete del mondo ed io cercherò di dare il massimo alla squadra sia in acqua che fuori. Un ringraziamento particolare a Jacopo che oltre ad essere mio marito, padre dei nostri due meravigliosi figli, mi guida, mi appoggia e mi sostiene da sempre, senza di lui tutto questo non sarebbe possibile. Grazie alla mia società di pesca in Apnea la SPEARFISHING MARINE TEAM di Santa Marinella ed ai miei sponsor POLO SUB – CARBONIO GFT – SEAWOLF che da anni mi accompagnano nella mia passione.“

Prima della partenza per le acque cristalline dell’Argentario dove si allenerà in vista del mondiale l’assessore allo Sport, Massimo Massetti, ha salutato la “regina” del mare e gli ha consegnato un volume sulla storia della Pinacoteca seguendo la strada fino ad ora percorsa di unire le eccellenze dello sport con quelle culturali e artistiche della città. “Siamo orgogliosi – ha detto l’assessore allo Sport, Massimo Massetti – di poter annoverare fra gli oltre 14mila praticanti di numerose discipline sportive anche una campionessa come Tiziana cresciuta in questi impianti polifunzionali e palestra di tante promesse dello sport. Un esempio di dedizione, passione e desiderio di coronare un sogno. Davvero un orgoglio per tutti noi. Grazie Tiziana”.