“Le Notti dell’Archeologia” al Museo Civico. Torna il tradizionale appuntamento in programma martedì 27 luglio

Il Museo Civico di Sansepolcro continua con il calendario delle sue attività estive e partecipa anche quest’anno all’iniziativa promossa dalla Regione Toscana “Le Notti dell’Archeologia”.

L’iniziativa si intitola “Le origini di Sansepolcro nelle ricerche del CESQ”. L‘evento, ad ingresso gratuito, si terrà al Museo Civico – Sala Mercati martedì 27 luglio alle 21.

Al termine della conferenza il pubblico, in modo scaglionato, potrà visitare la saletta dell’archeologia. La prenotazione è gradita ma non obbligatoria. Per informazioni: Ufficio Cultura, tel 0575 732283.