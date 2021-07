Dal 7 luglio tornano “I Mercoledì di Anghiari”

Con l’arrivo dell’estate tornano “I Mercoledì di Anghiari”, serate dedicate all’intrattenimento, ai mercatini, alla musica e allo shopping sotto le stelle con i negozi che resteranno aperti fino alle ore 24:00 (con sconti e promozioni). Un format classico che negli anni ha fatto registrare un grande successo e la partecipazione di tanta gente, che verrà riproposto in piena sicurezza e dopo un 2020 che invece aveva visto, causa Covid, un programma differente rispetto al passato. L’estate 2021 sarà caratterizzata da 7 appuntamenti, previsti da mercoledì 7 luglio fino a mercoledì 18 agosto, con serate a tema e con la possibilità tra l’altro di gustare nei ristoranti di Anghiari menù ad hoc che consentiranno ai presenti di assaporare le prelibatezze del territorio.



“I Mercoledì di Anghiari” edizione 2021 sono organizzatidal Centro Commerciale Naturale Vie di Anghiari e da Confesercenti, grazie al patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo-Siena, al contributo del Comune di Anghiari e della Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo e alla collaborazione con l’Associazione Pro-Anghiari e con Vetrina Toscana.

Mercatini, musica, intrattenimento e shopping sotto le stelle per promuovere divertimento e vivere ognuno dei 7 mercoledì anghiaresi con allegria e in sicurezza, grazie a iniziative a tema, promosse nelpieno rispetto delle normative anti-Covid previste, che accompagneranno i presenti negli scorci più affascinanti di uno dei Borghi più belli d’Italia. “I Mercoledì di Anghiari – ha dichiarato il sindaco Alessandro Polcri – rappresentano uno degli appuntamenti più attesi dell’estate in Valtiberina ed è bello poter tornare a una formula classica, così come avvenuto prima dell’emergenza Coronavirus.

Ci saranno musica, mercatini e intrattenimento di vario genere, nelrispetto ovviamente delle normative anti-Covid previste.

Non ci saranno concerti o eventi che possano favorire assembramenti, ma ci sarà comunque la possibilità di stare insieme e di vivere anche di sera la bella atmosfera che si respira ad Anghiari. Voglio ringraziare il Centro Commerciale Naturale Vie di Anghiari, tutti i commercianti, Confesercenti, la Banca di Anghiari e Stia, Camera di Commercio e coloro che collaborano alla realizzazione de I Mercoledì di Anghiari”.

Divertimento e cautela saranno le parole chiave dell’edizione 2021, così come confermato da Elida Bianchi, presidente del Centro Commerciale Naturale Vie di Anghiari. “Siamo molto felici di riproporre I Mercoledì di Anghiari nel loro format, anche se gli eventi che caratterizzeranno le serate saranno organizzati nel rispetto delle normative anti-Coronavirus perché non siamo ancora tornati appieno alla normalità. Intrattenimento, musica e mercatini saranno al centro di ogni appuntamento, assieme alle tante altre iniziative previste nel corso dell’estate, così come lo shopping nei negozi del centro storico,con sconti e promozioni pensati per ogni serata. Finalmente si riparte, anche se sarà una ripartenza in sicurezza, perché non possiamo di certo permetterci comportamenti poco adatti a questo momento”.

Concetti confermati anche da Chiara Cascianini, responsabile di Confesercenti Valtiberina. “Questa edizione de I Mercoledì di Anghiari è particolarmente importante perché vuol essere per il paese e per le sue attività un segno di vera ripartenza, rispettando chiaramente tutte le norme di sicurezza che ancora devono essere adottate. Le iniziative che verranno proposte saranno condizionate da questo aspetto, ma siamo certi che verranno apprezzate dai turisti, dai residenti e da tutti coloro che parteciperanno a I Mercoledì di Anghiari. Saranno serate piacevoli, con buona musica eintrattenimento e saranno l’occasione per promuovere, con l’inizio dei saldi, anche i negozi che per l’occasione resteranno aperti la sera”.