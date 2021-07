Varo al lago di Montedoglio per il “dragon boat” intitolato a Silvana Benigno

«Abbiamo lottato per farcela e ci siamo riusciti. Inizia così l’avventura sul lago di Montedoglio, all’insegna della socialità e anche della convivialità fra chi ha avuto problemi di salute e anche chi per fortuna il tumore non l’ha avuto”. Così Giampiero Calagreti, presidente umbro di Swrtt (associazione nazionale di soccorso fluviale) al taglio del nastro e l’uscita del «dragon boat», che si è mosso dal pontile con le prime 13 persone – in maggioranza donne – pronte ad azionare la pagaia al ritmo del timoniere.



Sull’imbarcazione la scritta: in ricordo di Silvana Benigno, la «mamma coraggio» che ha sfidato il cancro con il sorriso e l’ottimismo. Al Circolo del Remo e della Vela di Madonnuccia, che ha aderito al progetto assieme al Calcit Valtiberina Toscana e ovviamente allo Swrtt erano presenti Claudio Marcelli, sindaco del Comune ospitante, Pieve Santo Stefano; Mauro Cornioli, primo cittadino di Sansepolcro, accompagnato dalla vice Paola Vannini e Andrea Guerrieri, assessore del Comune di San Giustino.

C’era anche Fabrizio Paladino, marito di Silvana, che continua la campagna di sensibilizzazione a sostegno della ricerca per la Fondazione Ieo-Ccm di Milano. Cornioli ha sottolineato la solarità di Silvana Benigno («rimarrà nei nostri cuori», ha aggiunto), il marito e collega Fabrizio ha ringraziato e ricordato l’altra iniziativa della sciarpa della solidarietà appena avviata, lanciando un hastag a mo’ di slogan: «il vaccino contro il cancro è la ricerca». Ma non solo: “Ringrazio il Calcit per aver affiancato il nome di Silvana a questo progetto. Un segnale importante che significa come per la solidarietà, a differenza di quello che pensano altri organismi, non esistono confini e rivalità, anche di natura geografica”.

Significativa appunto la collaborazione con il Calcit Valtiberina Toscana, con il presidente Francesco Pittaccio che ha detto: «E’ stata l’opportunità giusta per conoscere Giampiero Calagreti e l’esperienza appena partita del dragon boat, che abbiamo subito abbracciato”. Poi l’equipaggio affrontato la passeggiata in acqua, con Calagreti ha chiuso la cerimonia con una gustosa anticipazione: ad aprile del prossimo anno, Montedoglio sarà il fulcro del primo raduno di «dragon boat» del centro Italia.