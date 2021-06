Montone: grande successo per l’evento conclusivo del progetto “STEM”. Il centro storico trasformato in un laboratorio a cielo aperto dagli alunni della scuola primaria

Una vera festa della scienza: dagli esperimenti sul ciclo dell’acqua e sul clima a quelli chimici veri e propri, in cui grazie a della frutta e verdura si è realizzata acqua colorata, fino alle basi del coding, dove attraverso dei semplici comandi è possibile muovere oggetti o animali. Sono solo alcune delle esperienze e attività realizzate lungo le vie del centro storico di Montone, domenica 27 giugno, in occasione della giornata conclusiva del progetto “MONTONE vuole conoscere il futuro” realizzato dal Comune, in collaborazione con l’associazione TrustUS e con il supporto degli esperti del POST di Perugia, finanziato e realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità con il bando STEM 2020.

Il progetto, realizzato nei mesi di maggio e giugno, ha visto la realizzazione di percorsi educativi gratuiti per bambine e bambini della Scuola primaria di Montone sulle materie scientifiche.

Quarantotto alunni e alunne, divisi in gruppi omogenei per età secondo le classi frequentate, si sono cimentati in laboratori di chimica e fisica, di matematica e coding e hanno imparato a lavorare in gruppo, superando gli stereotipi di genere e avvicinando ancora di più il genere femminile alle materie scientifiche, che nell’immaginario comune, purtroppo, non sarebbero “destinate” a queste attività.

Il momento conclusivo ha visto come protagoniste le bambine (destinatarie principali del progetto che prevedeva una quota minima di presenza femminile pari al 60%) e i bambini che hanno illustrato ai propri genitori e al pubblico intervenuto vari esperimenti e curiosità scientifiche.

Grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa è stata espressa dal sindaco di Montone Mirco Rinaldi, dall’assessore Roberta Rosini e dal presidente della Fondazione POST Francesco Gatti presenti all’evento che hanno salutato le bambine e i bambini, i genitori e gli operatori in piazza Fortebraccio.