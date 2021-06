Una grande festa insieme per un nuovo spazio culturale. Il 25 giugno dalle ore 18.30 Laboratori Permanenti presenta al suo pubblico e a tutta la città il nuovo spazio di Campaccio

Laboratori Permanenti ha ripreso le sue attività in un nuovo spazio, vincendo il bando del Comune di Sansepolcro per la gestione dell’area di Campaccio, una splendida struttura per troppo tempo rimasta abbandonata.

L’obiettivo è offrire a tutti i cittadini, e in particolare ai giovani, un polo culturale ricco di attività, stimolando l’integrazione e rafforzando il tessuto sociale.

La creazione di questo centro dedicato al teatro, alla cultura e alla socialità, ridà nuova vita a un luogo, Campaccio appunto, in cui far convergere diverse forze e collaborazioni, perché sia il frutto di una virtuosa commistione tra enti, associazioni e diverse realtà, mirata ad assicurare un forte impatto popolare e un concreto tentativo di riqualificazione del territorio.

A questo propositivo ringraziamo il preziosissimo contributo di tutte le associazioni cittadine coinvolte nel progetto.

In questo momento ricominciare da questo luogo è una rinascita e vogliamo condividere quest’esperienza e queste emozioni con tutto il nostro pubblico e l’intera città attraverso una grande festa il giorno 25 giugno, naturalmente rispettando tutte le norme anti Covid.

Alle ore 18.30 inaugureremo ufficialmente l’area Campaccio con il taglio del nastro e con un’esibizione del corpo bandistico della Filarmonica dei Perseveranti di Sansepolcro, una delle più antiche associazioni cittadine, seguirà la presentazione dello spazio e del progetto di recupero culturale e urbano intrapreso.

Infine, alle ore 19.15 circa siamo felici di ospitare la compagnia Stalker Teatro di Torino che presenta la loro ultima produzione Prospero. Si tratta di una performance/installazione interattiva dal forte impatto visivo e musicale, uno spettacolo immersivo e coinvolgente, un ponte tra arti visive e performance art.

Prospero nella celebre commedia di Shakespeare “La tempesta”, è il nobile spodestato che riconquista il potere terreno grazie alle sue arti magiche: un artefice dell’immaginario, colui che riesce a plasmare il proprio e l’altrui destino grazie alla magia, intesa come una “scienza” per studiare e conoscere l’universo e l’umanità intera. Prospero è quindi un artefice della propria storia, come l’artista che crea, plasmando e componendo la materia e lo spazio.

Ed è così che tutti insieme, e con le dovute distanze e precauzioni, costruiremo questo nuovo inizio.

Realtà della città e del territorio che partecipano direttamente al progetto o che lo sostengono:

Centro studi Musicali della Valtiberina Associazione Cultura della Pace Associazione Il Timone Società Rionale Porta Romana Società Filarmonica dei Perseveranti di Sansepolcro CasermArcheologica Errevuti Srl e RTV Broadcast Srl Ufficio turistico Comprensoriale della Valtiberina Azienda USL Toscana sud est Liceo Scientifico Città di Piero, Istituto Tecnico Commerciale “Luca Pacioli”, Liceo della Comunicazione “Città di Piero”, Liceo Artistico “Giovagnoli” di Sansepolcro. Istituto Omnicomprensivo Fanfani-Camaiti di Pieve Santo Stefano Unione dei Comuni della Valtiberina Società Cooperativa Sociale L’Albero e La Rua Arci Arezzo Associazione Amici Della Musica di Sansepolcro