Covid-19 a Città di Castello: Bacchetta “ieri due nuovi positivi e due guariti”. “La zona bianca segna una tappa importante nel ritorno alla normalità, ma indossare mascherine e rispettare il distanziamento sono ancora comportamenti responsabili sui quali non possiamo abbassare la guardia”.

“Ieri a Città di Castello abbiamo avuto due nuovi positivi e due persone guarite”. E’ quanto rende noto il sindaco Luciano Bacchetta, auspicando che “il tanto atteso ingresso in zona bianca a partire dalla giornata di oggi segni l’inizio di una stagione finalmente più serena nella gestione della pandemia”. “Continuiamo ad avere oscillazioni nei casi di positività che testimoniano come la situazione ancora non si sia stabilizzata nel nostro territorio, anche se risulta così ridimensionata da rendere un ricordo le preoccupazioni che avevamo fino a poco tempo fa”, osserva il primo cittadino, che ribadisce l’appello “ad adottare i comportamenti responsabili fondamentali per vivere adeguatamente il graduale ritorno alla normalità che con la zona bianca segna, anche psicologicamente, una tappa importante”.

“Non abbassiamo la guardia, pensando che tutto passerà da sé: ognuno di noi, con il rispetto della necessaria cautela, deve essere fattore di garanzia del contenimento della circolazione del virus”, afferma Bacchetta, ricordando che “l’ulteriore allentamento delle misure restrittive, a cominciare dalla rimozione del coprifuoco, non escluda il permanere di prescrizioni determinanti come l’obbligo dell’uso delle mascherine, all’aperto e al chiuso, e quello del distanziamento per evitare assembramenti”. “Come avevamo rilevato nei giorni scorsi la vaccinazione sta procedendo a ritmo sostenuto anche nel nostro territorio, ne è conferma il fatto che l’Umbria ieri sia risultata prima in Italia, insieme a Lombardia e Marche, per somministrazione di dosi in relazione alle forniture ricevute”, ha detto Bacchetta, rimarcando l’aspettativa che “i due centri vaccinali di Città di Castello continuino a lavorare a pieno regime come accade in questo momento”.