La ripresa e il ritorno in zona “bianca” passa anche per il rilancio e ampliamento delle attività commerciali e artigianali del centro storico

“La ripresa e il ritorno in zona “bianca” passa anche per il rilancio e potenziamento delle attività commerciali e artigianali. Proprio in queste settimane registriamo segnali importanti in questo senso con il rinnovo di alcune importanti attività commerciali del centro storico tra l’altro guidate da giovani tifernati che hanno deciso di investire nel loro futuro restando nel cuore della città.

Esempi senza dubbio positivi che testimoniano la volontà di tutti i settori produttivi di rialzare la testa e guardare al futuro con ottimismo. Cercheremo sempre di sostenere tutto il comparto del commercio, dell’artigianato e vendita al dettaglio con tutti gli strumenti finanziari e progettuali a nostra disposizione per fare sentire loro la vicinanza e sostegno del pubblico in questa ripartenza”, e’ quanto dichiarato dal sindaco Luciano Bacchetta e l’assessore al turismo, commercio, sviluppo economico e tecnologico, Riccardo Carletti, nel sottolineare positivamente il rinnovo ed ampliamento di alcune attività del centro storico: la gioielleria Fegadoli in Corso Vittorio Emanuele, storico marchio di maestri orafi dal 1948, Elena e Paolo, ora guidata con piglio e determinazione dai figli Marco e Francesca e l’Erboristeria “Secondo Natura”, in via Mario Angeloni, dal 2014 presente in città, che ora ha ampliato i locali sotto la conduzione di Elena Radici, esperta in erboristeria e bioprofumeria.

