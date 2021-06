“Comune Europeo dello Sport”, gadgets agli alunni. La consegna è avvenuta nelle Primarie per sottolineare il valore dell’attività sportiva

Sono stati consegnati nei giorni scorsi i gadgets realizzati in occasione del riconoscimento “Sansepolcro, Comune Europeo dello Sport”.

I gadgets sono stati donati agli alunni delle scuole primarie (Collodi, De Amicis e Maestre Pie) dal presidente del consiglio comunale con delega allo Sport Lorenzo Moretti.

“Ai bambini ho detto che questo riconoscimento pone Sansepolcro tra le città più legate allo sport in Europa e che dobbiamo prenderci cura di questa grande opportunità. Tanti di loro fanno già attività sportiva, ma non tutti. Mi hanno promesso che inizieranno. I gadgets sono un regalo per festeggiare questo bel traguardo che non avrà una scadenza. Sansepolcro rimarrà per sempre Comune Europeo dello Sport”.

Alla consegna erano presenti, per l’ufficio Sport, la dirigente Maria Cristina Giambagli e Carlo Menci. Il sindaco Cornioli ha portato il suo saluto.

