In occasione della festa della Repubblica Italiana, il presidente della Bianchini Infissi, la signora Leonardi Patrizia, è stata insignita del titolo di “Cavaliere della Repubblica”

La cerimonia ufficiale si è svolta presso il Salone Bruschi della Prefettura di Perugia, celebrata dal prefetto.

Da 46 anni impegnata nell’azienda di famiglia, unica donna premiata, a dimostrazione del suo impegno in ambito regionale e nazionale.

Bianchini Infissi produce serramenti in PVC e alluminio per uso civile ed industriale, per il mercato italiano ed estero. Dopo la prematura scomparsa del marito Carlo, Patrizia ha iniziato a dirigere in prima persona, insieme ai figli Lorenza e Carlo Jr, l’azienda con 50 dipendenti interni oltre a decine di collaboratori esterni.

Oltre all’attività imprenditoriale ha sempre dedicato il suo tempo a chi soffre, sostenendo varie associazioni benefiche. Sempre sensibili all’aspetto sociale, nell’ultimo periodo la Bianchini Infissi ha donato due letti bilancia, al reparto dialisi dell’ospedale di Perugia e un defibrillatore per la popolazione di Promano, istallato in una parete esterna dell’azienda e del quale tutti possono usufruire. Congratulazioni alla famiglia Leonardi-Bianchini ed in particolare alla signora Patrizia, dal sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta che definisce questo prestigioso riconoscimento come “un giusto e meritato tributo ad una donna, tenace imprenditrice, sempre a fianco del compianto marito Carlo, ai figli Lorenza e Carlo Jr nella conduzione dell’azienda di Promano”.

