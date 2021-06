Ieri pomeriggio in Mezzo pesante si ribaltato lungo la Sr “257” Apecchiese al km 17 + 200, iniziate da poche ore le operazioni di rimozione

Ieri pomeriggio attorno alle ore 17,15 lungo la Sr “257” Apecchiese al km 17 + 200 si e’ verificato il

Ribaltamento di un mezzo pesante. Sul posto personale della polizia municipale di Città di Castello e le squadre operative dell’area Viabilita’ della Provincia di Perugia per le operazioni di messa in sicurezza della sede stradale. Il conducente del mezzo e’ stato trasportato ieri al pronto soccorso dell’ospedale tifernate.In queste ore sono iniziate Le operazioni di rimozione del mezzo pesante, la Polizia Municipale ha attivato le Squadre operative comunali che hanno provveduto a posizionare la segnaletica per l’interdizione al transito sulla SR 257 Apecchiese per la durata delle operazioni di rimozione.

