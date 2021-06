Forte richiamo del PRI di Sansepolcro alle forze politiche del borgo “invece di pensare alle logiche di partito si pensi al contenuto del programma elettorale”

In questi frenetici momenti che anticipano la creazione delle varie liste elettorali, ci sembra che si ponga molta attenzione alla strategia legata al voto e poco a quanto si attiene i contenuti reali che, in previsione del quinquennio 2021-2026, dovrebbe dare sostanza e impulso alla nostra comunità.



Richiamiamo l’attenzione di tutte quelle componenti politiche e personalità individuali, le quali non si riconoscono in patti precostituiti e liste già preconfezionate, a farsi carico della creazione di una componente amministrativa che possa presentarsi all’opinione pubblica locale con intelligenza, chiarezza, onestà, progetti e programmi concreti, che fungano da viatico per una virtuosa azione di gestione della cosa pubblica in alternativa a vecchie logiche di partito, di coalizione o legata a carriere personali.



Noi da giorni abbiamo proposto 14 punti di pragmatica discussione, ribadiamo che siamo aperti a discuterne e a confrontarci, pronti a collaborare con chiunque sia fattivamente impegnato alla pratica amministrativa concreta e virtuosa.

