Covid-19 a Città di Castello Bacchetta: “ieri due nuovi positivi e due guariti, numeri contenuti, ma non abbassiamo la guardia, il Covid-19 è imprevedibile”

“Ieri abbiamo avuto due nuovi positivi e due persone guarite”. E’ quanto dichiara il sindaco Luciano Bacchetta, osservando che “negli ultimissimi giorni i numeri sembrano tornare su livelli rassicuranti, anche se il Covid-19 ci ha abituato a una imprevedibilità che non ci permette di dare nulla per scontato e soprattutto di abbassare la guardia”. “L’evoluzione recente della pandemia, con giorni nei quali abbiamo assistito a un rialzo inaspettato dei casi di positività, ci consiglia prudenza, nella consapevolezza che la fase di riaperture che stiamo attraversando sia opportuna, ma sia anche delicata e vada monitorata attentamente”, aggiunge il primo cittadino, rinnovando “l’invito a non sottovalutare la circolazione del virus e ad adottare i comportamenti necessari a proteggere se stessi e gli altri”. “Sappiamo che l’unica garanzia di poter tornare con serenità a una vita normale è affidata alla vaccinazione, che ci dicono potrà beneficiare di ulteriori dosi rispetto a quelle programmate e che speriamo possa pertanto procedere rapidamente a una immunizzazione di massa indispensabile”, ribadisce Bacchetta.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati