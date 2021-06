Al “Simoncelli” di Misano adriatico, in pista la solidarietà. Raccolta fondi che servirà per l’acquisto di un’ambulanza

Sabato, 29 maggio 2021, dopo una lunga pausa dovuta all’emergenza Covid, il Gruppo Kart- SGSEventi di S. Giustino Pg ed in collaborazione di Croce Bianca, Sez. del Comune stesso, hanno dato vita ad un evento di beneficenza, fortemente voluto ed impeccabilmente organizzato da Massimo Cerboni.

Una manifestazione organizzata all’insegna del divertimento e della solidarietà, che si è tenuta presso il circuito MISANINO KCE WORLD, Circuit “Marco Simoncelli” di Misano Adriatico, con l’idea di devolvere il ricavato del contributo raccolto durante l’evento di gara Go Kart, al fine di acquistare un’ambulanza per il territorio del Comune di S. Giustino Pg.

L’iniziativa, che ha visto coinvolti in pista ed in prima persona gli stessi Organizzatori ed alcuni Piloti Professionisti del gruppo, insieme ad altri partecipanti/simpatizzanti del progetto e della “causa”, ha portato a realizzare vere prove di gara Go Kart , con la relativa premiazione da parte del Presidente del Gruppo, Mario Pieracci,dei migliori tre finalisti saliti poi sul podio.

Un evento molto emeozionante che ha suscitato, nei presenti tutti all’evento, l’entusiasmo di ritrovarsi ancora nel prossimo futuro, con l’intento di crescere e migliorarsi, conservando sempre lo stesso spirito che anima questo Gruppo da tempo, concentrandosi sulla cura degli aspetti del bene e dell’interesse di tutti.

