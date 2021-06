Team Jakini: Sedici campioni di kickboxing combattono a “Le stelle del ring”

Sedici dei maggiori atleti italiani di kickboxing combattono nella diciannovesima edizione de “Le stelle del ring”. L’evento è in programma dalle 20.30 di sabato 19 giugno allo stadio comunale di Capolona e troverà il proprio cuore in otto combattimenti tra professionisti provenienti da tutta la penisola che promettono spettacolo con una disciplina che combina le tecniche di calcio delle arti marziali ai pugni del pugilato. Patrocinato dal Comune di Capolona, “Le stelle del ring” è il primo appuntamento di rilievo nazionale di kickboxing dopo il lungo stop per l’emergenza sanitaria e vedrà per protagonisti anche due atleti locali del Team Jakini che organizza l’evento: i ventitreenni Lorenzo Corsetti e Daniel Velea.

