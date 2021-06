Alex Borgo si è brillantemente laureato in Scienze Motorie e Sportive, le congratulazioni della nostra redazione oltre ad Alex vanno anche al babbo Renato e a mamma Tiziana. Un traguardo importante per il giovane difensore Tifernate, che saprà farsi valere, come peraltro già fatto sul campo, anche nella vita professionale.

