Covid-19 a Città di Castello Bacchetta: “ieri un nuovo positivo e due guariti. Carletti: “bene il ritorno dei visitatori nei musei cittadini, dal turismo spinta ancora più promettente “

“Ieri abbiamo avuto un nuovo caso di positività e due guarigioni”. Lo comunica il sindaco Luciano Bacchetta, evidenziando “la scarsa capacità indicativa di numeri molto contenuti, che risentono anche della giornata di festa”. “Con il Covid-19 la battaglia non è finita, lo testimonia il rialzo dei casi registrato recentemente, per cui l’invito continua a essere quello di riappropriarci con il necessario senso di responsabilità dei nuovi spazi di libertà che le riaperture di questi giorni hanno consentito nella frequentazione di bar e ristoranti, ma anche nella partecipazione agli eventi sportivi”, puntualizza il primo cittadino, ribadendo “l’aspettativa che nelle prossime settimane salgano in maniera consistente le percentuali di copertura vaccinale della popolazione”.

“Accogliamo con piacere il ritorno dei visitatori a Città di Castello, sia italiani che stranieri, ai quali è ora possibile offrire l’accesso ai nostri tesori, dalla Pinacoteca comunale ai musei Burri, dal museo diocesano al campanile cilindrico, fino alla Tela Umbra e al museo Malakos”, sottolinea Bacchetta insieme all’assessore Riccardo Carletti, nell’auspicare che “la ripresa del turismo dia una spinta importante al rilancio dell’economia, come volano di sviluppo di una filiera che nel post-Covid 19 può essere ancora più promettente”.

