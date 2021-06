Biblioteca comunale aperta con orario continuato

Da lunedì 7 giugno la biblioteca comunale di Sansepolcro rimarrà aperta dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 18,30 con orario continuato, compresi gli spazi del chiostro (sopra e sotto). Dalle 13 alle 15 saranno esclusi prestito e consultazione.

Negli ultimi 5 anni l’impegno e l’attenzione dell’amministrazione comunale nei confronti della biblioteca hanno permesso importanti passi avanti, come l’incremento nell’orario delle aperture (d’estate, prima, la struttura era chiusa due pomeriggi a settimana e di inverno chiudeva due mattina a settimana); l’organizzazione di varie iniziative per grandi e piccoli, come il progetto “Nati per leggere” o il prestito a distanza nel periodo del Covid (ancora in atto); l’acquisto di numerosi libri che hanno arricchito il patrimonio (solo negli ultimi mesi è stato fatto un investimento di 10 mila euro); sono state realizzate le aule studio e la “CittArt”, la card rilasciata dalla biblioteca che consente di entrare gratuitamente al Museo Civico (sono escluse eventuali mostre in corso). Non si è mai fermata la collaborazione con le scuole, nemmeno sotto pandemia, grazie ai progetti a distanza mentre, a livello di organico, è in corso una procedura concorsuale.

“La nostra biblioteca è un fiore all’occhiello per Sansepolcro e questa amministrazione comunale ha investito e creduto molto nel suo rilancio – commenta l’assessore Gabriele Marconcini – Tutto è perfettibile ma la crescita è evidente e dobbiamo continuare su questa strada”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati