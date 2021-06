“Serenata” tricolore per nonna Luisa “Lisa” Zappitelli 109 anni. Il maestro Fabio Battistelli oggi con il suo clarino ha eseguito l’Inno di Mameli dal giardino della sua abitazione e lei dalla finestra accanto alla bandiera

Un mini-concerto improvvisato in giardino per regalare alla celebre concittadina alcuni istanti di gioia e di condivisione di valori comuni. Lei, la ultracentenaria (è nata l’8 novembre 1911 a Città di Castello) icona dei diritti delle donne e dei valori della patria ha assistito dalla sua finestra compiaciuta come in platea o in un palco del teatro esibendo con orgoglio la bandiera che sventola anche nella terrazza della propria abitazione nel quartiere San Pio X dove vive con la figlia, Anna Ercolani ed il cagnolino “Orzo”. Al termine dell’esibizione, che ha catalizzato l’attenzione anche di passanti e vicini di casa, nonna Lisa come sempre ha dispensato saluti, sorrisi e appelli di gioia: “W la Repubblica, viva l’Italia, viva il Presidente Mattarella”.

Commosso e convinto di avere compiuto una buona azione, il maestro Fabio Battistelli, ha dichiarato di essere “orgoglioso di questa improvvisata esibizione al cospetto di una grande donna, concittadina ed esempio per tutti in particolare per le giovani generazioni per i messaggi e valori che ogni volta trasmette in occasioni ufficiali simbolo della storia nazionale come il 25 aprile e il 2 giugno. “Appena ho saputo che nonna Luisa avrebbe gradito di buon grado sentire da vicino repertori musicali a lei tanto cari ed essendo impossibilitata a partecipare ad occasioni pubbliche come quella in programma nel centro storico di fronte alla torre civica, non ho esitato a farlo.

Mi è venuto spontaneo – ha precisato il maestro Battistelli, sottolineando di aver provato oggi emozioni vere ed uniche che nemmeno i concerti che ha eseguito in tutto il mondo gli hanno dato: “il suo sorriso, il suo entusiasmo appena ha sentito le prime note dell’Inno di Mameli sono l’essenza vera, genuina di questa giornata che regaliamo all’Italia e ne siamo orgogliosi”. Anche la figlia Anna Ercolani, si è commossa: “la mamma da ieri ha seguito tutti gli eventi preparatori alla festa di oggi, non staccando mai lo sguardo dalla TV quando ha parlato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ed oggi questo regalo in musica del maestro Battistelli, ha coronato in maniera indelebile un altro 2 giugno, la sua festa preferita che gli ricorda il primo voto, la lotta per i diritti, l’amore per la Patria e la famiglia”.

“Un’altra bella pagina di storia cittadina che ci regala nonna Luisa Zappitelli, simbolo di queste giornate. Il gesto di umanità e affetto del maestro Fabio Battistelli è il contributo unico a cui ne sono sicuro si unisce con affetto e gratitudine tutta la città: oggi più che mai abbiamo bisogno di questi momenti”, ha dichiarato il sindaco, Luciano Bacchetta.

