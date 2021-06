L’avvocato Roberto Bianchi e il Luogotenente carica speciale dell’arma dei Carabinieri, Maurizio Bambini insigniti del titolo di “cavaliere” al merito della Repubblica

L’avvocato, Roberto Bianchi e il Luogotenente Carica Speciale, sottoufficiale dell’Arma dei Carabinieri, Maurizio Bambini, sono stati insigniti oggi dell’onorificenza dell’Ordine al merito della Repubblica. La cerimonia ufficiale di consegna dei titoli di “cavaliere” si è svolta oggi pomeriggio a Perugia, presso il “Salone Bruschi” della Prefettura, da parte del Prefetto, Armando Gradone, nell’ambito della cerimonia di celebrazione del 75esimo della fondazione della Repubblica Italiana.

Alla cerimonia in Prefettura, in rappresentanza del comune e del sindaco, Luciano Bacchetta, ha partecipato l’assessore alla Polizia Municipale, patrimonio, viabilità, partecipazione e servizi demografici, Michela Botteghi. “Quella odierna del 2 giugno, ora più che mai, è una data carica di emozioni e ricordi. È anche una grande occasione di sviluppo, benessere e speranza per la ripartenza per tutti sull’esempio, di chi, come i tifernati, Roberto Bianchi e Maurizio Bambini, sono stati insigniti delle onorificenze al merito della Repubblica per mano del Prefetto di Perugia che ringrazio a nome della comunità locale e del comune per l’impegno continuo e la dedizione dimostrata nell’affrontare la pandemia dimostrandosi attento e vicino alla popolazione così duramente provata”, è quanto dichiarato oggi pomeriggio dall’assessore Michela Botteghi, presente in Prefettura alla cerimonia di consegna delle onorificenze.

“Le più sentite congratulazioni ai neo-cavalieri che si sono distinti nei rispettivi ambiti professionali, sociali e familiari tanto da meritare questi prestigiosi riconoscimenti”, ha concluso l’assessore Botteghi, subito dopo la foto di rito.

