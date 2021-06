Covid-19 a Città di Castello Bacchetta: “ieri 9 positivi e 5 guariti. Dati che confermano ancora la situazione altalenante del Coronavirus.L’accelerazione sulla vaccinazione di massa però fa ben sperare.

“Nella giornata di ieri abbiamo avuto 9 nuovi positivi e 5 guariti: dati che confermano ancora la situazione altalenante del Covid-19”. “L’accelerazione sulla vaccinazione di massa però fa ben sperare. Per questo siamo grati a tutti gli operatori sanitari e non ai volontari che lavorano senza sosta per garantire un servizio efficiente e fondamentale per vincere la sfida con la pandemia.” E’ quanto dichiara il sindaco, Luciano Bacchetta, nel prendere atto ancora che le statistiche riportano tutti alla massima attenzione sulla vicenda del Covid-19”. “I dati non ci offrono in questo momento valutazioni facili, constatiamo un rialzo dei casi, pur restando ampiamente sotto quota 90 per riguarda il totale dei tifernati contagiati”, rileva il primo cittadino, che ribadisce “la necessità di gestire con estrema responsabilità, rispettando tutte le precauzioni, una fase di transizione che speriamo segni gli ultimi rigurgiti della pandemia”. Nella giornata della Festa della Repubblica si registra il ritorno di presenze di turisti italiani e stranieri. Dalla Pinacoteca, ai Musei Burri, dal museo diocesano, al campanile cilindrico fino alla strutture ricettive del territorio giungono i primi segnali di ripresa. Anche il camping “Umbria Camp” ha riaperto i battenti immerso in un’oasi naturalistica di rara bellezza accanto al parco di Villa Montesca, luogo caro ai tifernati e alle famiglie”.

