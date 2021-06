Calciomercato: ufficiale, Gianluca Marinelli confermato alla guida tecnica del Selci Nardi

La SSd Selci Nardi col ds Marco Ghigo Briganti annuncia la conferma della guida tecnica dei rossoneri di Gianluca Marinelli (nella foto con Briganti) che, quindi, nella prossima stagione agonistica in Promozione umbra guiderà ancora la squadra della presidente Elena Nocchi. Una notizia, questa, che per tutti era scontata, considerando che Gianluca (al debutto come allenatore) non aveva potuto dimostrare fino in fondo il proprio valore visto lo stop quasi immediato all’inizio della stagione ormai passata a causa della pandemia. Dopo la conferma del mister, dunque, ora i dirigenti rossoneri andranno a valutare l’organico e, pure in questo caso, è prevista una riconferma in massa dei giocatori.

