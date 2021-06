Atletica: Mazzoni campionessa regionale di salto triplo: 10 atleti Libertas pronti per i campionati Italiani

Mentre il gigante Faloci era impegnato nella Campionato Europeo a squadre in Polonia, l’Atletica Libertas, con i suoi più giovani atleti ha festeggiato Serena Mazzoni, neo laureata campionessa regionale Umbra Assoluta, nonostante sia ancora in categoria Allieve, nel Salto Triplo e Gregorio Giorgis, il giovane martellista che ha superato i 70 metri: 71.08 per la precisione. Con ottimi risultati nelle gare del fine settimana, la società guidata da Ugo Tanzi, conta, ad ora, ben dieci atleti convocati per i campionati italiani nelle diverse categorie: dagli allievi agli assoluti.

Tra i più giovani, di 15 e 16 anni, ovvero categoria Allievi, saranno impegnati nella massima competizione nazionale: Serena Mazzoni, Gabriele Bondi, che nel salto in alto ha oltrepassato la barriera del 1.80 cm, Asia Diotalevi, Damiano Colais, Mattia Fiorucci e Federico Perioli. Alessio Floridi con il suo giavellotto porterà i colori dell’Atletica Libertas ai campionati italiani Promesse. Doppia convocazione per il giovane martellista Gregorio Giorgis chiamato a gareggiare nella categoria Juniores (17/18 anni), ma anche al fianco dei grandi martellisti italiani essendosi guadagnato il minimo consentito per la partecipazione ai Campionati Italiani assoluti. Naturalmente non manca Giovanni Faloci che, dopo lo splendido risultato ottenuto in Polonia, ora si prepara anche per le Olimpiadi di Tokyo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati