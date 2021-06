2 Giugno, la ripresa passa anche per il turismo e le eccellenze artistiche, storiche e dell’artigianato locale. Ha riaperto al pubblico il museo di Tela Umbra.

Ha riaperto al pubblico il museo di Tela Umbra. Finalmente le mura di Palazzo Tomassini, nel centro storico di Città di Castello, possono ricominciare a raccontare la favolosa e suggestiva storia plurisecolare di un luogo unico al mondo. Per garantire le visite nella totale sicurezza, sarà possibile accedere alle sale espositive dal martedì al sabato dalle 10.30 alle 13 e dalle 15.30 18.30

Domenica 10.30 13.00/ 15.30 18.30

Lunedì 10.30 13.00 pomeriggio chiuso

Per i gruppi è consigliata la prenotazione per il rispetto dei protocolli anti covid 19.

