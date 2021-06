13 metri di sorpresa per il compleanno di Silvana Benigno. Domenica appuntamento al parco brecceto di Selci per “la mia vita a colori”

Una sorpresa lunga… 13 metri per Silvana in occasione del suo compleanno. “La mia vita a colori” è lo slogan dell’iniziativa in programma domenica prossima 6 giugno dalle ore 16 nello splendido parco del Brecceto, a Selci, nelle vicinanze dell’uscita per la E45. Un’area all’aperto dove è garantito il necessario distanziamento. I familiari e gli amici di Silvana intendono così celebrare l’appuntamento nel ricordo di una donna, di una mamma, di una grande lottatrice che ha fatto di tutto per sconfiggere il cancro e che, allo stesso tempo, si è mobilitata per raccogliere i fondi e sostenere così la ricerca contro i tumori. Già da qualche anno l’impegno di Silvana ha portato a un contributo significativo per la Fondazione Ieo-Ccm di Milano che, come è noto, nei mesi scorsi ha dedicato a Silvana Benigno il progetto di ricerca contro il tumore ovarico.



Le sorprese per Silvana domenica saranno tante: e, siccome certe sorprese non vanno svelate fino al momento dell’iniziativa, ecco che comunque qualche indicazione possiamo anticiparla. Lo slogan “La mia vita a colori” riporta a quello che sarà l’oggetto grazie al quale si concentra la prossima raccolta fondi che verrà presentato da chi lo sta producendo. Ma non solo, perché i “13 metri di sorpresa” rappresentano davvero un momento imperdibile che riuscirà ad emozionare tutti i presenti. Inoltre nell’occasione parenti e amici di Silvana attendono da un amministratore l’annuncio di un particolare progetto che, siamo sicuri, renderà tutti orgogliosi, soprattutto i compaesani di Silvana, i selciarini, che – come ci auguriamo – stavolta saranno presenti in massa all’evento. Non mancherà poi il saluto di don Paolino Trani, parroco di Selci, e dei vari rappresentanti istituzionali che hanno sempre affiancato con grande sensibilità il cammino di Silvana, anche ora che da quasi un anno e mezzo non è più tra di noi.



Fondamentale, per la riuscita di questa iniziativa, è il supporto dell’azienda Giuliano Tartufi, che ha donato delle confezioni che andranno a far parte della raccolta fondi; ma non solo, perché dietro ai… 13 metri di sorpresa ci sono i componenti dello SWIFT WATER RESCUE TEAM UMBRIA (SOCCORSO ALLUVIONALE) guidati dall’amico Gianpiero Calagreti.

Durante l’appuntamento ci sarà pure un momento conviviale insieme alle prelibatezze locali da gustare.

