PD Umbertide “rifiuti più cari e disservizi maggiori. Carta e plastica ogni 15 giorni?”

“Sarà mai possibile che la plastica e la carta vengano raccolte solo ogni 15 giorni creando evidenti problemi alle famiglie e soprattutto ai condomini? La TARI, già alle stelle, è aumentata ancora una volta e con lei sono aumentati i disservizi. Ecco che emerge di nuovo l’incapacità di programmazione della raccolta differenziata da parte dell’Amministrazione.

Il non rendersi conto dei problemi delle famiglie rende vani i lodevoli sforzi degli operatori.

Sarà mai possibile che di fronte ad un aumento di costi si abbia un servizio peggiore? Come è pensabile svuotare i contenitori della carta e della plastica ogni 15 giorni? La città è attraversata da incuria e degrado. Oramai la programmazione dell’assessorato all’ambiente è sostituita dalle segnalazioni su Facebook, ma non investire sul decoro e la pulizia cittadina significa non avere rispetto della nostra comunità.”

