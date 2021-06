Golf: nei giorni scorsi al Caldese il 1° Trofeo Gala Supermercati, quinta sfida del Campionato sociale “Formula 1” anno 2021

Si è svolto, in due giorni di splendido sole quasi estivo, il 1° Trofeo Gala Supermercati al Golf Club Caldese di Città di Castello per una quinta sfida del Campionato sociale “Formula 1” anno 2021 che è stata sempre avvincente e con ricchi premi, che hanno visto Gala Supermercati offrire a tutti i partecipanti cappellini, asciugamani e bevande dissetanti.

Si è trattato di 18 buche Stableford che hanno visto vincitore Marcelli Diego con 34 punti, 2) Menichetti Paolo 34, 3) Catufi Luca 34, 4) Bianconi Cesare 32, 5) Fiorelli Luca 32, 6) Guazzolini Lorenzo 31, 7) Vitali Renato 30, 8) Guazzolini Tommaso 30, 9) Grilli Giuseppe 30 punti.



Mai come questa volta l’interesse per la vetta della classifica si è concentrato tra golfisti toscani ed umbri con il Golf Club Caldese che si sta dimostrando sempre più un percorso con numerose difficoltà tecniche che portano i praticanti a cimentarsi in impegnative 18 buche.

La classifica generale dopo il Trofeo Gala del Campionato sociale “Formula 1” anno 2021, è guidata da Bianconi Cesare con 34 punti, al secondo posto troviamo Marcelli Diego con 30 punti, quindi 3° Giusti Oliviero 24, 4° Gavagni Lorenzo 23, 5° Guazzolini Tommaso 22, 6° Magalotti Giuliano e Togni Daniele 18, 8°Dini Alessandro 17, 9° Guazzolini Lorenzo 16, 10° Grilli Giuseppe 15 punti.



Prosegue anche la Scuola Giovani che vede la partecipazione di tanti ragazzi sia umbri che toscani che si stanno avvicinando al Golf Club Caldese sempre seguiti da Franco Valcelli e Alessandro Alunno assieme al Maestro Professionista Giovanni Losso che si è unito al Circolo Tifernate condividendo a pieno lo spirito legato alla crescita dei giovani, ma anche alla maggior conoscenza, da parte dei cosiddetti “anziani” che stanno facendo esperienze positive proprio avvicinandosi al Golf Caldese.

Il Maestro Losso sarà impegnato martedì 29 giugno in una gara a Cras Montana in Svizzera, mentre per lunedì 28 giugno sta organizzando, con 3 amateurs di Caldese, la pro am che si svolgerà nello splendido campo elvetico.

