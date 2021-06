Giunti (Forza Italia) “Strade collinari? Sono oramai solo un ricordo , perché impercorribili con i mezzi ordinari”

Ieri sera è stato approvato il Rendiconto finanziario dell’Unione dei Comuni. E’ emerso un risultato utile di circa 1 milione di euro. Una cifra importante considerando il bilancio dell’ente.

Ho chiesto ai sindaci costituenti la giunta dell’Ente di prendere in seria considerazione l’esecuzione della manutenzione delle strade collinari della Valtiberina. Si tratta a volte di strade romane, etrusche e longobarde. Un patrimonio da preservare ricco di storia, facente parte di itinerari importanti per l’epoca. Con la ripartenza economica e con un rilancio della nostra valle, tutti questi collegamenti potrebbero essere sfruttati a fini turistici . Chi è più in là con gli anni si ricorda bene lo stato di questi luoghi quando erano sotto la giurisdizione della “Forestale”, c’erano all’epoca delle squadre di operai che li curavano con amore, perché erano utili e rappresentavano la nostra storia. Dopo essere passati sotto la Comunità Montana e poi l’Unione dei Comuni è iniziato il declino. La mancanza di risorse e di manodopera hanno fatto il resto. Oggi regna l’abbandono. Mi ricordo che certi tratti di quelle strade negli anni 70’ li ho percorsi in vespina. Oggi non si fanno nemmeno col fuoristrada. Comunque i sindaci dell’Unione hanno detto che prenderanno in considerazione la mia proposta e destineranno delle risorse per la loro manutenzione. Speriamo. Chi vivrà vedrà.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati