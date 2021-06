Festa della Repubblica: servizi di raccolta differenziata posticipati di una settimana

Sogepu rende noto che in occasione della Festa della Repubblica di domani, mercoledì 2 giugno, i servizi di raccolta differenziata “porta a porta” dei rifiuti programmati nei comuni di Città di Castello, San Giustino, Citerna, Pietralunga, Montone e Monte Santa Maria Tiberina non verranno effettuati e saranno posticipati a mercoledì 9 giugno.

Per informazioni, gli utenti possono contattare il numero verde aziendale 800132152.

