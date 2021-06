Covid-19 a Città di Castello Bacchetta: “ieri un nuovo positivo e un guarito, ma purtroppo anche il decesso di una persona che riporta la nostra attenzione alla drammaticità del Covid-19″

“Nella giornata di ieri abbiamo avuto un nuovo positivo e un nuovo guarito, ma purtroppo anche il decesso di una persona di Città di Castello, alla cui famiglia esprimiamo il cordoglio e la vicinanza dell’amministrazione comunale”. E’ quanto dichiara il sindaco Luciano Bacchetta, nell’esprimere “particolare dispiacere per il decesso di cui dobbiamo purtroppo prendere atto e che riporta la nostra attenzione a tutta la drammaticità della vicenda del Covid-19”. “I dati non ci offrono in questo momento valutazioni facili, constatiamo un rialzo dei casi, pur restando ampiamente sotto quota 100 per riguarda il totale dei tifernati contagiati”, rileva il primo cittadino, che ribadisce “la necessità di gestire con estrema responsabilità, rispettando tutte le precauzioni, una fase di transizione che speriamo segni gli ultimi rigurgiti della pandemia”.

“Da oggi ristoranti e bar sono tornati a pieno regime, potendo utilizzare anche i locali interni seppur con la limitazione del coprifuoco alle 23.00, e gli eventi sportivi possono riavere un pubblico, seppur con limitazioni percentuali”, osserva Bacchetta, giudicando “importante seguire il miglioramento della situazione della pandemia con riaperture graduali, all’insegna del recupero degli spazi di normalità finora sacrificati”. “Domani sera alle ore 21.30 piazza Gabriotti ospiterà come da tradizione la Festa della Repubblica, un tributo doveroso alla storia che quest’anno vuol essere un messaggio di speranza nell’uscita dall’emergenza da Covid-19”, ricorda Bacchetta, ringraziando “il Rotary Club del presidente Alessandro Leveque per la disponibilità e l’impegno che permetteranno di rinnovare un appuntamento molto atteso dai tifernati, anche se ancora una volta in forma ridotta quanto a programma e presenze per rispettare le disposizioni a contenimento del Covid-19”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati