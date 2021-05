Parte proprio con l’Istituto Tecnico Franchetti-Salviani il progetto pilota del Circolo Velico Centro Italia asd per lo sviluppo della vela come disciplina sportiva nelle scuole , che si articolerà su tutto il territorio nel prossimo anno scolastico.

I ragazzi della nostra scuola, ci racconta la Prof.ssa Valeria Vaccari dirigente della scuola , avevano già collaborato con il Circolo velico in occasione dell’iniziativa di qualche anno fa “Il viaggio di Pinky” ,un progetto dall’alto valore simbolico: realizzare una barca a vela con cui fare un record di lunga percorrenza a vela con un disabile a bordo. In quella occasione gli allievi Itis avevano progettato e realizzato l elettronica dell’imbarcazione opportunamente modificata per la disabilità. Alessio Campriani e Danilo Malerba campione del mondo di vela non vedenti centrarono l obiettivo attraversando il mare Adriatico dalla Romagna alla Croazia. Abbiamo pensato, racconta il Professor, Lucio Benni, durante il periodo della pandemia con l’ausilio dell’aula virtuale , di seguire le regate di Luna Rossa nella “Coppa America” assieme agli studenti, integrando i filmati della regata a lezioni di vela assieme ad Alessio che ha incantato gli allievi con i racconti delle sue avventure in barca supportati da video che riguarda la navigazione in Antartide e la Transoceanica in solitario.

Alessio Campriani: “Voglio ringraziare, la Professoressa Valeria Vaccari ,dirigente dell’Istituto Tecnico Franchetti-Salviani e il professor Lucio Benni docente di Educazione Fisica per avermi contattato per averci dato questa grande opportunità di promuovere la vela come disciplina di vita oltre che di sport.

Contiamo ora di allargare l iniziativa a tutte le scuole per l anno prossimo.

