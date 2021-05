Montone: Il Museo di San Francesco aperto tutti i giorni per il ponte del 2 giugno

In occasione del ponte del 2 giugno, il Museo di San Francesco di Montone aprirà per tutto il prossimo lungo weekend, e precisamente dalla giornata di mercoledì, Festa della Repubblica Italiana, a domenica 6 giugno, dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 18.30.

Il Museo San Francesco ospita grandi e preziose opere: si tratta di un ex complesso francescano con un ex convento, oggi Pinacoteca Comunale, custode di opere che caratterizzano la storia del luogo e la chiesa di San Francesco, in cui permangono tracce di affreschi dalla metà del 1300 alla metà del 1600 circa.

Tra le opere più significative conservate in Pinacoteca, è possibile ammirare il gruppo ligneo di Deposizione di bottega alto tiberina del 1260 – 1270 e la Madonna della Misericordia di Bartolomeo Caporali del 1482; mentre prestigiosi sono i brani di affresco presenti in chiesa commissionati dalla Famiglia Fortebracci.

Il complesso francescano, posto su uno dei colli montonesi, è un’oasi di pace, di tranquillità e soprattutto un territorio ricco di meraviglie tutto da scoprire.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati