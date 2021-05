Laboratori Permanenti ha ripreso tutte le sue attività lanciando diverse iniziative e progetti; finalmente si torna a condividere spazi, socialità, emozioni e la bellezza di poter vivere insieme la magia del teatro.

Il 3 giugno alle ore 20.45 presso l’Auditorium Santa Chiara a Sansepolcro porteremo in scena lo spettacolo Lettera a una professoressa della Compagnia Chille della Balanza, liberamente ispirato al libro scritto da Don Lorenzo Milani e dai suoi alunni a Barbiana, che diventata simbolo e stimolo per una riflessione/rivoluzione nei modelli scolastici. Un evento divertente e spiazzante, per capire, emozionarsi, imparar facendo, per parlare dell’oggi e del “che fare?” a partire da Don Milani, dalla sua opera e dal suo tempo. Di e con Claudio Ascoli, con la partecipazione di Sissi Abbondanza e Monica Fabbri.

Biglietti: intero 10,00€, ridotto 7,00€.

necessaria la prenotazione

Per info e prenotazioni 379 1253567 laboratoripermanenti.promotion@gmail.com

Lo spettacolo sarà preceduto da un laboratorio, sempre il 3 giugno alle ore 11.30 presso lo spazio all’aperto di Campaccio; la Compagnia Chille della Balanza incontrerà gli studenti di ragioneria e del liceo Città di Piero di Sansepolcro per raccontare e condividere l’esperienza portata avanti da Don Miliani.

La Compagnia Laboratori Permanenti riprende le attività in tour per l’Italia, dal 4 al 6 giugno al Teatro Tor Bella Monaca di Roma sarà in scena con Le Sedie di Eugène Ionesco, con Caterina Casini, Fabio Mangolini per la regia Giles Smith. Testo classico del teatro dell’assurdo, contemporaneo per la drammaturgia e attuale nei temi e nella messa in scena che miscela naturalismo, momenti di fantasia, comicità, giochi di prestigio, musica, creando un fragile e vivace mondo di sogni, ricordi, speranze e paure. Il testo di Ionesco viene traslato in modo innovativo e inaspettato, anche per un pubblico che forse non l’avrebbe mai visto.

venerdì 4 e sabato 5 giugno ore 21

domenica 6 giugno ore 18

Biglietti: intero 12,00€, ridotto 10,00€.

Per info e prenotazioni tel. 06 2010579 promozione@teatrotorbellamonaca.it

