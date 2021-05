Dal 1° giugno nuovi orari per visitare la Collezione Burri a Palazzo Albizzini

Nuovi orari per visitare la Collezione Burri a Palazzo Albizzini. Da martedì 1 giugno entrerà in vigore l’orario estivo, sempre nel pieno rispetto della sicurezza e delle normative anti Covid.

La Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri annuncia che l’esposizione sarà visitabile, dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30, sabato, domenica e i giorni festivi, invece, è previsto l’orario continuato dalle 10 alle 18. Il Museo rimarrà chiusa il lunedì. Nel rispetto delle normative anti Covid l’ingresso dei visitatori sarà contingentato e su prenotazione: i turni di visita sono di un’ora e trenta minuti, per un massimo di 10 persone, nei seguenti orari: 10 – 11.30; 11.30 – 13, 13 – 14.30 (questo turno è disponibile solo il sabato, la domenica e i festivi), 14.30 – 16 e 16 – 17.30.



E’ possibile prenotare la visita contattando, dal martedì alla domenica in orario 10 – 13 e 14.30 – 18 il Servizio Biglietteria al numero telefonico 075.8554649, oppure scrivendo una e-mail all’indirizzo museo@fondazioneburri.org.

Sono già state riattivate, e molto richieste, le visite guidate disponibili nei turni delle 11.30 – 13 e 16 – 17.30 e sono attive con un minimo di 4 fino ad un massimo di 10 persone. La partecipazione può essere confermata al momento della prenotazione. Sono, inoltre, disponibili le visite guidate private, per famiglie e per gruppi di massimo 10 persone, in orari da concordare preventivamente con il Servizio Biglietteria.



Dal 29 aprile, giorno della riapertura della Collezione Burri a Palazzo Albizzini, dopo il lungo e forzato periodo di chiusura a causa della pandemia, soprattutto nelle giornate del sabato e della domenica sono state numerose le persone che hanno prenotato e visitato il Museo, quasi sempre a sfiorare il limite consentito di ingresso, ed è stato registrato sempre un “tutto esaurito” per quanto riguarda le visite guidate: anche per questo motivo la Fondazione Burri consiglia di prenotare la propria visita con anticipo.

La Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri, infine, ricorda che la sede museale degli Ex Siccatoi del Tabacco, a causa del completamento dei lavori di ristrutturazione dell’edificio e dell’area dedicata ai grandi Cicli Pittorici, resterà chiusa fino a nuova comunicazione.



