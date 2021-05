Covid-19 a Città di Castello Bacchetta: “ieri sei nuovi positivi e tre guariti: il virus circola ancora, serve cautela per non vanificare gli sforzi in vista delle nuove riaperture”

“Ieri abbiamo avuto sei nuovi positivi al Covid-19 e tre persone guarite”. Lo rende noto il sindaco Luciano Bacchetta, sottolineando la continuità di “numeri che ci impongono la doverosa riflessione su una capacità di diffusione del virus che negli ultimi giorni si conferma di nuovo abbastanza intensa”.

“I nuovi casi di positività sono ancora maggiori delle guarigioni e questo segna una controtendenza degna di attenzione, che dobbiamo guardare senza allarmismi, ma con la massima cautela, sapendo che è indispensabile proseguire nell’adozione di tutte le precauzioni con il massimo senso di responsabilità”, rimarca il primo cittadino. “E’ fondamentale accompagnare il recupero di spazi di normalità e libertà finora preclusi con la necessaria attenzione per evitare di vanificare gli sforzi che ci hanno permesso di arrivare fino a questo punto”, afferma Bacchetta, nel far riferimento al fatto che da domani, primo giugno, riapriranno i ristoranti al chiuso e gli eventi sportivi all’aperto potranno accogliere di nuovo gli spettatori in numero limitato.

“Continuiamo a far affidamento sulla campagna di vaccinazione e sulla rapidità nella somministrazione dei sieri, in una fase clou nella quale è fondamentale che vengano coperte al più presto fasce di popolazione strategiche come quelle dei 60enni, dei 50enni e dei 40enni, nella prospettiva dell’imminente apertura delle prenotazioni al resto dei cittadini”, conclude Bacchetta.

