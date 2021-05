AMNI Città di Castello: cerimonia di premiazione per il riconoscimento “medici davvero” intestato alla dottoressa Silvia Nanni

“Medici davvero” è questo il titolo del riconoscimento realizzato dall’Associazione Mogli Medici Italiani di Città di Castello (AMMI) nato in collaborazione con la Società Farmacie Tifernati srl e con il Patrocinio del Comune di Città di Castello e dell’Ordine dei Medici di Perugia, giunto alla sua seconda edizione. Un progetto in ricordo della dottoressa Silvia Nanni scomparsa prematuramente e che ha lasciato un ricordo indelebile nella nostra comunità per le sue doti umane e professionali. L’obiettivo è di premiare il merito negli studi dei giovani laureati in medicina nel 2019 e residenti nei comuni di Città di Castello, Umbertide, San Giustino, Pietralunga, Citerna, Montone, Monte Santa Maria Tiberina, Lisciano Niccone.

Sono state numerose le domande di partecipazione da parte di tanti laureati del territorio altotiberino: la premiazione, rimandata lo scorso ottobre a causa dei restringimenti dovuti al Covid, si terrà sabato 5 giugno 2021 alle ore 17.00 presso il loggiato di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio. Il premio, destinato ai migliori tre giovani laureati, sarà un riconoscimento per il successo nello studio unito ad un contributo da poter investire in attività scientifica.

“Ricorderemo la dottoressa Silvia Nanni nel modo che a lei sarebbe piaciuto di più, ovvero valorizzando i giovani laureati in medicina che maggiormente si sono impegnati nello studio e che intendono vivere la loro professione con passione e al servizio dei propri pazienti – così esordisce la Presidente Benedetta Bellini – Un premio che oggi, dopo tanti mesi vissuti in piena emergenza a causa della pandemia, acquista una valore e un significato ancora più forte visto l’impegno e la determinazione che medici e sanitari hanno messo e stanno mettendo per combattere il Covid”. Saranno presenti Benedetta Bellini, Presidente AMMI Sezione Città di Castello, Luciano Bacchetta, Sindaco del Comune di Città di Castello, Luciana Bassini, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Città di Castello, Valchiria Do, Amministratore Unico Farmacie Tifernati, Graziano Conti, Presidente Ordine dei Medici di Perugia nel 2019, Lucia Tanti, Vicesindaco del Comune di Arezzo.

