Covid-19 a Città di Castello Bacchetta: “ieri 5 nuovi positivi e un solo guarito. Le riaperture, come da ieri la piscina comunale, palestre, centri sportivi sono importanti, ma nel rispetto delle regole.”

“La giornata di ieri, con 5 nuovi positivi e un solo guarito, conferma quanto da qualche giorno ripetiamo. I dati ci riportano alla doverosa consapevolezza che con il Covid-19 dobbiamo ancora convivere e che è necessaria l’adozione di ogni precauzione nella vita lavorativa e relazionale”. E’ quanto dichiara il sindaco Luciano Bacchetta, confermando come “la situazione altalenante degli ultimi giorni renda certamente difficile sbilanciarsi in valutazioni sull’andamento della pandemia, ma soprattutto imponga una riflessione sul fatto che il contesto di riaperture e ritorno alla normalità che ci circonda non debba distrarci dal responsabile rispetto delle regole”.

“E’ giusto continuare nel percorso di ripresa delle attività, perché i dati ci dicono che l’Umbria è vicina alla zona bianca in base all’incidenza del contagio, ma dobbiamo farlo con l’idea che saranno soprattutto i nostri comportamenti, non solo i provvedimenti delle autorità competenti, a guidarci alla piena e duratura riconquista della libertà e della serenità”, sottolinea il primo cittadino facendo riferimento alla “apertura estiva della piscina comunale da ieri, delle palestre e centri sportivi che rappresentano un bel segnale di ritorno alla normalità in sicurezza”.

