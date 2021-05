Sansepolcro: ha avuto inizio il corso di formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana. Il saluto di benvenuto e buon lavoro ai 21 corsisti iscritti

Con il saluto di benvenuto del Presidente Biagio La Monica e la presentazione dei Monitori/Istruttori Davide La Monica e Benedetta Branca, ha avuto inizio venerdì 28 maggio il Corso di formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana, attivato dal Comitato di Sansepolcro.

Ai ventuno corsisti finora iscritti il Presidente Biagio La Monica, nell’augurare loro buon lavoro, ha voluto sottolineare che il corso di formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana pone il futuro Volontario CRI nelle condizioni di conoscere le proprie responsabilità all’interno dell’Associazione, nonché le principali attività svolte dalla Croce Rossa a carattere internazionale, nazionale e locale.

Vi apprestate a far parte della più grande organizzazione umanitaria mondiale, presente da oltre 150 anni in ogni ambito e in ogni parte del globo. Un impegno serio, costante e continuo nel tempo, il cui unico compenso sarà sicuramente di natura morale e umana attraverso la ricezione di un sorriso e la gratificazione per aver reso gratuitamente un servizio alle persone bisognose e ai più vulnerabili.



Il Direttore del Corso, Fabio La Monica, ha così motivato i corsisti: Non è mai semplice racchiudere 157 anni di storia in poche ore di lezione, soprattutto quando non abbiamo la possibilità di avervi vicini, ma ce la mettiamo tutta. All’inizio di questo percorso c’è sempre qualche perplessità e un po’ di sorpresa nello scoprire che dietro un emblema, dietro il nostro emblema, c’è molto di più di quanto non si possa pensare ma vi assicuro che non importa quanto lungo sarà il percorso insieme. Ognuno di voi un pezzettino di quella croce se la cucirà addosso per sempre.



Le prime due lezioni a distanza sui temi “Introduzione al Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa” e “Storia, Principi, Emblema” sono state tenute dalla Volontaria Benedetta Branca, Istruttore di Diritto Internazionale Umanitario.

