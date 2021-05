Verso le elezioni a Sansepolcro: Chiara Andreini (PD) “favorevoli alle primarie del centro sinistra, se questo serve a trovare unità e candidato condiviso”

“Il PD sta lavorando per creare le condizioni affinchè, per le prossime amministrative, si presenti una coalizione in grado di vincere le elezioni che si terrano a Sansepolcro nel prossimo mese di ottobre. Il nostro è un cantiere aperto, che guarda con favore ai partiti di sinistra, ma anche a quelle forze moderate che, proprio in questi giorni, hanno iniziato a costuirisi al centro. Politica ma non solo, parleremo e ci consulteremo con chi, nella società civile e nel mondo delle associazioni, si è particolarmnete distinto in questi anni. Sul candidato a sindaco nessuna imposizione, la scelta deve essere ampiamente condivisa, per questo lancio un’apello, facciamo le primarie, ogni forza politica scelga il suo candidato, dopodiché tutti gli attori in campo rispettano quanto uscirà dalla consultazione”

