Lavori alla Buonarroti, firmato il contratto d’appalto. Entro il mese di giugno partirà il cantiere. E’ un investimento da oltre 2 milioni

E’ stato firmato questa mattina il contratto d’appalto per i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola media Buonarroti di Sansepolcro.

Un cantiere importantissimo, il più grande investimento in edilizia scolastica degli ultimi 30 anni in città. Oltre al contratto, è stato firmato il verbale di consegna dei lavori che inizieranno dopo la fine della scuola, quindi entro il mese di giugno.

La previsione è che il cantiere duri circa un anno e mezzo, durante il quale, come spiegato dall’assessore Riccardo Marzi, “sarà fatto il possibile per limitare i disagi a studenti e professori. Esprimo grande soddisfazione,a nome di tutta l’amministrazione comunale, perchè dietro l’apertura di un cantiere così importante c’è un grande lavoro e ringrazio gli Uffici comunali per l’impegno dimostrato. Ricordo che si tratta di un investimento di oltre 2 milioni, frutto di un finanziamento regionale, di un avanzo vincolato e di fondi del GSE”.

La ditta che si è aggiudicata i lavori è la Edilimpianti srl; il direttore dei lavori è l’architetto Francesco Fucelli.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati