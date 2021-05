Covid-19 a Città di Castello: Bacchetta “ieri due nuovi positivi e quattro guariti. Dobbiamo saper gestire adeguatamente la fase di ripartenza”

“Ieri a Città di Castello abbiamo avuto due nuovi positivi e quattro guariti”. E’ quanto comunica il sindaco Luciano Bacchetta nel prendere atto che “i numeri sono tornati in linea con l’andamento consolidato da oltre un mese, dopo l’improvvisa impennata di contagi di ieri”. “I tifernati attualmente positivi sono circa 60, una quota che merita attenzione, ma è molto rassicurante rispetto alle elevate soglie raggiunte in precedenza”, sottolinea il primo cittadino, nel ribadire “il necessario invito a non sottovalutare la situazione, continuando con fiducia, ma anche con la necessaria cautela, ad adottare i comportamenti responsabili che sono raccomandati per contenere la diffusione del Coronavirus”.

“Ci troviamo in una fase di ripartenza che abbiamo atteso tanto e che dobbiamo saper gestire adeguatamente”, spiega Bacchetta, ricordando che “domani, dalla riapertura della piscina comunale esterna e del parco attrezzato circostante arriverà un bel segnale di ripresa dello sport, ma anche della socialità, nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza”. “Sono tappe importanti di recupero della normalità, alle quali l’amministrazione cercherà di aggiungere nelle prossime settimane l’organizzazione delle iniziative pubbliche compatibili con le disposizioni anti Covid-19”, sottolinea il sindaco. “Stiamo lavorando facendo affidamento sull’andamento della campagna di vaccinazione di massa, dalla quale arrivano finalmente i segnali del balzo in avanti che da tempo chiediamo per accelerare la copertura della popolazione residente”, conclude Bacchetta.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati