Verso le elezioni: Mearelli (PSI) “disponibili al confronto con il PD per dare vita a una larghissima coalizione di centrosinistra”

“Condividiamo molto lo spirito che anima l’attuale gruppo dirigente del Partito Democratico per dare vita a una larghissima coalizione di centrosinistra. Apprezziamo lo sforzo di Ciliberti e Bettarelli di conciliare sensibilità diverse. Ovviamente siamo disponibili a un confronto a tutto campo perché la nostra cultura non è quella dei veti, ma ovviamente, dopo avere vinto le elezioni si deve governare. Poiché si aprirà inevitabilmente una nuova fase non riteniamo né logico, né opportuno riprecipitare nell’incubo della demagogia, dell’intolleranza e del fanatismo. Il comunicato dei ‘ci dicono’ possibili alleati, di Ciliberti e Bettarelli, rappresenta sicuramente uno spunto importante di riflessione. Noi stiamo costruendo un processo riformista con grande umiltà e impegno, disponibile al confronto con altre forze politiche. Certamente non ci saremo mai aspettati di dover difendere, noi, il lavoro decennale della sindaca Cecchini e del vicesindaco della giunta Bacchetta, Bettarelli, attaccati in maniera pesantissima dai ‘possibili’ alleati di Ciliberti-Bettarelli. Ovviamente ribadiamo la nostra totale disponibilità a un confronto sereno e corretto se ve ne saranno le condizioni”. È quanto dichiarato oggi, giovedì 27 maggio, dal segretario del Psi di Città di Castello Marco Mearelli.

