Nuova seduta del consiglio comunale. Il parlamentino torna a riunirsi in modalità videoconferenza lunedì prossimo

Si riunirà lunedì prossimo 31 maggio alle 20,30 il consiglio comunale di Sansepolcro. sempre in modalità videoconferenza.

Ecco i punti all’ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente

2. Comunicazioni del Presidente del Consiglio

3. Comunicazioni del Sindaco

4. Interrogazione Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle in merito ai fondi destinati al Comune di Sansepolcro nell’ambito della misura “Futuro in Comune” del progetto Rigenera Italia;

5. Interrogazione Gruppo Consiliare Forza Italia per chiedere a questa amministrazione, informazioni su notizie che giungono dalla stampa locale e che riguardano l’attuale caserma della Polizia di Stato, gli organici della Polizia appunto che prestano servizio a Sansepolcro e il loro futuro, e cosa intende fare l’amministrazione comunale e quale mezzi vuol impiegare per mantenere la sede vigente a Sansepolcro e potenziarne l’organico;

6. Interrogazione Gruppo Consiliare Forza Italia al Sindaco di Sansepolcro in merito ad un monitoraggio su quella che è attualmente la situazione delle imprese operanti sul territorio comunale, e se l’amministrazione ha intenzione di aiutare in qualche modo le imprese in difficoltà per le problematiche legate al Covid;

7. Interrogazione Gruppo Consiliare Forza Italia sulla situazione dei bisogni delle persone assistite dal settore sociale di Sansepolcro;

8. Interrogazione Gruppo Consiliare Forza Italia sulla stipula da parte dell’Amministrazione di Sansepolcro di un contratto detto dagli organi di stampa “di Fiume Tevere” con il Consorzio Alto Valdarno;

9. Approvazione modifiche al regolamento del Museo Civico;

10. Approvazione convenzionamento con la Provincia di Arezzo per gestione palestre uso scuole; 11. Approvazione della rettifica alla composizione dell’avanzo di amministrazione 2020 a seguito dell’invio definitivo della certificazione fondi Covid-19;

12. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000);

13. Nomina Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo 2021/2024;

14. Approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale;

15. Variazione al piano degli investimenti e al piano delle opere pubbliche per il triennio 2021 – 2023 per inserimento intervento “Rigenerazione urbana del Centro Storico, riqualificazione aree verdi e spazi urbani con miglioramento del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale”;

16. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Lega Nord inerente all’aumento delle ore di apertura della Biblioteca comunale Dionisio Roberti;

17. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Lega Nord in merito alla realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e gestione del servizio di ricarica;

18. Atto d’indirizzo presentata dal Gruppo Consiliare Lega Nord “DDL ZAN – Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”.

La cittadinanza potrà seguire la seduta tramite lo streaming sul sito del Comune.

