Costruire l’autonomia dei giovani diversamente abili anche in tempo di pandemia: presentati stamattina i risultati del progetto Kreoo

“La pandemia ha messo tutti a dura prova e il progetto Kreoo è stato importante perché ha dimostrato come, nonostante le grandi difficoltà vissute in questo periodo, sia stato possibile costruire nuove opportunità all’interno della nostra comunità per i giovani diversamente abili e per le loro famiglie”. Lo ha dichiarato stamattina l’assessore alle Politiche Sociali Luciana Bassini, intervenendo alla presentazione di “Kreoo – diario di viaggio”, l’iniziativa pubblica al Nuovo Cinema Castello con cui la Cooperativa La Rondine ha ripercorso stamattina il lavoro svolto in collaborazione con USL Umbria1 e Comune di Città di Castello, con il supporto dell’associazione I Fiori di Lillà.

“Ecco perché – ha aggiunto – dopo la fase sperimentale che abbiamo portato a compimento insieme all’equipe educativa della cooperativa coordinata dalla referente Valentina Rossi, l’auspicio è che possano essere date stabilità e continuità agli importanti risultati ottenuti”.

Insieme ai giovani e alle famiglie coinvolte, alla mattinata hanno preso parte la responsabile del Servizio Integrato Età Evolutiva del Distretto Alto Tevere Paola Antonelli e Luca Secondi, in qualità di presidente dell’Associazione I Fiori di Lillà. “Da anni contribuiamo ai progetti dell’Usl Umbria 1 a supporto delle esigenze dei giovani diversamente abili e delle proprie famiglie, per cui siamo molto soddisfatti della nuova opportunità di essere vicini alla nostra comunità con iniziative finalizzate all’integrazione sociale che abbiamo avuto attraverso il sostegno al progetto Kreoo”, ha commentato Secondi.

